МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Для России главным следствием приближающейся рецессии в западных странах станет падение экспорта, спрогнозировал для издания "МК" руководитель аналитического департамента Amarkets Артем Деев. В ФРС США заявили, что борьба с инфляцией может привести к рецессии

Соответственно, по его словам, будут сокращаться доходы бюджета.

Эксперт полагает, что кризис может оказаться затяжным, крайне тяжелым и привести к полной трансформации мировой экономической и финансовой системы.

Главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман отметил, что мир еще не полностью оправился от последствий пандемии. "Борясь с ней, центробанки придерживались сверхмягкой денежно-кредитной политики, что в итоге привело к всплеску денежной массы в мире, к невиданной инфляции в развитых странах. К этому добавился сырьевой кризис – в виде дефицита энергоносителей и высоких цен. А теперь, борясь с инфляцией, регуляторы повышают процентные ставки, что делает дороже кредиты и инвестиции, снижает рентабельность бизнеса", — объяснил он.

Эксперт считает, что потенциальный глобальный кризис чреват резким сокращением внешнего спроса на продукцию российского экспорта и подорожанием критически важных для России импортных товаров. "Переориентация на другие рынки сбыта лишь частично компенсирует потери от разрыва связей с ЕС, поскольку поставки в Азию и Южную Америку гораздо меньше по объемам и ценам реализации", — сказал Гойхман.

Главный научный сотрудник Института экономики РАН Игорь Николаев считает, что сравнение с ситуацией 2008-2009 годов неправомерно, столь глубокой рецессии в 2023 году не будет.

По словам Николаева, на смену нефти и газу в качестве основных экспортных товаров России вполне могут прийти сельхозпродукция, продовольствие, лекарства, минеральные удобрения, которые ЕС в итоге исключил из санкционного списка.