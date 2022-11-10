Эксперт Деев: для России главным следствием рецессии на Западе станет падение экспорта
МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Для России главным следствием приближающейся рецессии в западных странах станет падение экспорта, спрогнозировал для издания "МК" руководитель аналитического департамента Amarkets Артем Деев.
Соответственно, по его словам, будут сокращаться доходы бюджета.
Эксперт полагает, что кризис может оказаться затяжным, крайне тяжелым и привести к полной трансформации мировой экономической и финансовой системы.
Главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман отметил, что мир еще не полностью оправился от последствий пандемии. "Борясь с ней, центробанки придерживались сверхмягкой денежно-кредитной политики, что в итоге привело к всплеску денежной массы в мире, к невиданной инфляции в развитых странах. К этому добавился сырьевой кризис – в виде дефицита энергоносителей и высоких цен. А теперь, борясь с инфляцией, регуляторы повышают процентные ставки, что делает дороже кредиты и инвестиции, снижает рентабельность бизнеса", — объяснил он.
Эксперт считает, что потенциальный глобальный кризис чреват резким сокращением внешнего спроса на продукцию российского экспорта и подорожанием критически важных для России импортных товаров. "Переориентация на другие рынки сбыта лишь частично компенсирует потери от разрыва связей с ЕС, поскольку поставки в Азию и Южную Америку гораздо меньше по объемам и ценам реализации", — сказал Гойхман.
Главный научный сотрудник Института экономики РАН Игорь Николаев считает, что сравнение с ситуацией 2008-2009 годов неправомерно, столь глубокой рецессии в 2023 году не будет.
По словам Николаева, на смену нефти и газу в качестве основных экспортных товаров России вполне могут прийти сельхозпродукция, продовольствие, лекарства, минеральные удобрения, которые ЕС в итоге исключил из санкционного списка.
https://1prime.ru/state_regulation/20221110/838767255.html