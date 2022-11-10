МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Потребительские цены в США в октябре выросли на 8% в годовом выражении против 8,2% в сентябре, полагают опрошенные порталом DailyFX аналитики. В ФРС США заявили, что борьба с инфляцией может привести к рецессии

Официальный релиз по потребительским ценам в США министерство труда страны опубликует в четверг, 10 ноября, в 16.30 мск.

В то же время минтруд США обнародует данные о количестве первичных заявок на пособие по безработице за неделю по 5 ноября. Аналитики предполагают, что показатель вырос на 3 тысячи — до 220 тысяч заявок.

В 22.00 мск министерство финансов США опубликует доклад с данными о состоянии бюджета страны. Как полагают эксперты, в октябре дефицит бюджета страны уменьшился до 90 миллиардов долларов с 430 миллиардов долларов в сентябре.