НОВОСИБИРСК, 10 ноя — ПРАЙМ. Минсельхоз России рассчитывает на небольшой рост производства молока в стране по итогам 2022 года, на 2023 год объемы государственной поддержки отрасли будут увеличены, сообщил в среду замглавы министерства Андрей Разин. Минсельхоз оценил озимый сев в России

"По результатам девяти месяцев мы видим увеличение объемов производства молока в стране примерно на 1,2% по сравнению к прошлому году. Это хорошая тенденция. Товарность молока в этом плане повышается, и это, безусловно, нас радует и полностью соответствует нашему видению развития. Во многом этому способствует ценовая ситуация на рынке", — сказал он на съезде сибирского союза производителей и переработчиков молока в рамках V Новосибирского агропродовольственного форума.

Разин пояснил, что в целом с точки зрения производителя молока ситуация в этом году гораздо лучше, чем в прошлом году. При этом рост в основном происходит за счет увеличения продуктивности, в то время как тенденция на сокращение молочного стада существует.

"Мы видим, что ситуация в целом позитивная и по итогам года рассчитываем на определенный рост в объеме производства молока. В прошлом году с кормами ситуация была непростая, а сегодня более стабильная… Цена в целом также достаточно конкурентная и держится на достаточно комфортных уровнях, что позволяет говорить о том, что молочное животноводство в этом году сохраняет положительные показатели по рентабельности", — сказал он.

Замминистра отметил, что на молочное животноводство в рамках соответствующей государственной программы на 2023 год Минсельхоз существенно увеличивает объемы господдержки и делает это осознанно в расчете на дальнейшее преобразование отрасли. Также будет продолжено стимулирование инвестиционных вложений в отрасль молочного производства.

"Если посмотреть на объем товарного молока, который производится у нас в стране, то примерно чуть более 50% молока производится в молочных предприятиях с поголовьем более 800 голов, при этом 44% такого молока производится на предприятиях с поголовьем более 1000 голов. При этом 26% — на малых фермах до 400 голов и 23% — от 400 до 800 голов. Мы посмотрели, что с рентабельностью. Получаем, что в целом рентабельность переходит рубеж в 23-24% у ферм с поголовьем более 1000 голов. Все, кто в хозяйстве имеет меньшее поголовье, рентабельность значительно меньше и менее стрессоустойчива с точки зрения ответа на вызовы", — также сообщил Разин.