МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Накопленный объем инвестиций китайского бизнеса в экономику Москвы, по последним данным Центрального банка Российской Федерации, составил 910 миллионов долларов к началу 2022 года, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Fesco в Хабаровске нарастила за девять месяцев отправку грузов в Китай

"Москву и Китай связывают прочные торгово-экономические отношения. По последним данным Центрального банка Российской Федерации, на начало этого года накопленный объем прямых иностранных инвестиций КНР в экономику российской столицы составил 910 миллионов долларов. Из них 616 миллионов долларов приходится на участие в капитале московских предприятий. По итогам 2021 года внешний оборот торговли между Москвой и КНР увеличился почти на треть и достиг 64,5 миллиарда долларов, а в общей сложности за пять лет вложения китайского бизнеса в экономику города выросли в 1,3 раза", – рассказал Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

В пресс-службе отметили, что Китай наряду с Бразилией, Индией, странами Юго-Восточной Азии и Африки входит в число стратегических партнеров и крупнейших импортеров продукции из Москвы. Продолжение сотрудничества в сфере инвестиций и меры поддержки, которые столица предлагает китайским партнерам, стороны обсудили в рамках конференции с участием представителей правительства столицы, посольства КНР в РФ, Китайской торговой палаты по импорту и экспорту машиностроительной и электронной продукции (CCCME) и представителей китайского бизнеса.

"В прошлом году мы отмечали активное развитие экспорта в Китай как промышленной продукции, так и товаров агропромышленного сектора. Несмотря на санкционное давление, столичные компании продолжают наращивать поставки оборудования и товаров, а также закупать необходимое сырье и комплектующие у поставщиков из КНР. Правительство Москвы оказывает предприятиям всестороннюю поддержку. Например, в городе запущен сервис по подбору альтернативных поставщиков", – рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, чьи слова приводит пресс-служба столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

В пресс-службе отметили, что Москва обладает большим потенциалом в части локализации китайского бизнеса: развивает инновационную инфраструктуру, предлагает площадки под размещение предприятий и преференции для инвесторов – работающие в России иностранные компании могут рассчитывать на те же меры поддержки, что и российские предприятия при условии локализации производств.

Компании с участием китайского капитала работают в столичных отраслях строительства, энергетики, химической промышленности, производства электротехнического оборудования, машин и аппаратур.