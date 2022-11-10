БАНГКОК, 10 ноя — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин может поучаствовать в саммите G20 в онлайн-формате, данный вопрос прорабатывается, сообщил РИА Новости в четверг пресс-атташе посольства России в Индонезии Александр Тумайкин. Российскую делегацию на саммите G20 на Бали возглавит Лавров

"Формат участия Владимира Владимировича Путина прорабатывается. Возможно, он примет участие в саммите в формате ВКС", — сказал он.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в ответ на вопрос о том, поедет ли Путин на G20 и АТЭС, что обсуждаются разные форматы его участия в этих мероприятиях, решение будет принято на днях.