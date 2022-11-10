МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин дал Минфину поручение определить необходимые объемы дополнительной поддержки регионов страны, в том числе в которых действует средний уровень реагирования. Поручение президента опубликовано на сайте Кремля. Путин поручил обновить нормативы обеспеченности Вооруженных Сил

"Минфину России совместно с комиссией Государственного совета Российской Федерации по направлению "Государственное и муниципальное управление" определить необходимые объемы дополнительной поддержки субъектов Российской Федерации, в том числе в которых введен средний уровень реагирования, за счет ассигнований федерального бюджета", — сказано в поручении.

Срок исполнения поручения — до 14 ноября.