МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг группы "Магнитогорский металлургический комбинат" (ММК) на уровне "AAА(RU)" со стабильным прогнозом, сообщается на сайте агентства. Fitch сохранило рейтинг немецкого химического концерна BASF

"Кредитный рейтинг публичного акционерного общества "Магнитогорский металлургический комбинат"… обусловлен сильной рыночной позицией и сильной оценкой бизнес-профиля, которая в свою очередь определяется значительной долей продукции с высокой добавленной стоимостью в структуре продаж, а также сильной продуктовой диверсификацией товарного портфеля компании", — поясняется в сообщении.

Также отмечается, что средняя оценка субфактора "Степень вертикальной интеграции" "сдерживает" оценку бизнес-профиля ММК, тогда как очень высокая оценка финансового риск-профиля оказывает поддержку уровню кредитного рейтинга.

Агентство подчеркнуло, что "сильная рыночная позиция" — следствие высокой доли присутствия ММК на российском рынке (около 17% по результатам 2021 года). Компания занимает лидирующие позиции на рынке России в таких сегментах "премиальной" (дорогой) продукции, как холоднокатаный прокат, оцинкованный прокат и прокат с полимерным покрытием. ММК также единственный в стране производитель белой жести.

Также если в 2019-2020 годах свободный денежный поток (FCF) компании, который рассчитывается с учетом выплаченных дивидендов, находился на околонулевом уровне, то в 2021 году он оказался положительным. И АКРА предполагает, что в прогнозном периоде с 2022 по 2024 год FCF по-прежнему останется в зоне положительных значений, учитывая принятую компанией дивидендную политику.

При этом к негативному рейтинговому изменению может привести снижение рентабельности, рассчитанной от средств от операционной деятельности (FFO) до процентов и налогов, до уровня ниже 15% и снижение рентабельности по FCF ниже 2%. К позитивному же рейтинговому действию АКРА может подтолкнуть рост рентабельности компании по FFO до процентов и налогов выше 25% наряду с увеличением рентабельности по FCF до уровня выше 10%.