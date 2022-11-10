МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Министр экономики Испании Надя Кальвиньо заявила в четверг о том, что инфляция в стране, вероятно, будет оставаться на текущем уровне до конца года. Деньги жгут карман. Кто заплатит за демарш Европы против России

Годовая инфляции в Испании в октябре опустилась до 7,3%, после того как в июле она достигла пика выше 10%.