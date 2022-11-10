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Глава Минэкономики Испании предрек сохранение высокой инфляции
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Министр экономики Испании Надя Кальвиньо заявила в четверг о том, что инфляция в стране, вероятно, будет оставаться на текущем уровне до конца года. Годовая инфляции в Испании в... ПРАЙМ, 10.11.2022
экономика, новости, испания, экономика, инфляция
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Министр экономики Испании Надя Кальвиньо заявила в четверг о том, что инфляция в стране, вероятно, будет оставаться на текущем уровне до конца года.
Годовая инфляции в Испании в октябре опустилась до 7,3%, после того как в июле она достигла пика выше 10%.