МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Рождественский сезон покупок будет неблагоприятным для потребителей и компаний в Германии на фоне высокой инфляции и высоких цен на энергоносители, сказано в опубликованном в четверг прогнозном докладе Ассоциации розничной торговли (HDE). В ассоциации ожидают, что по сравнению с таким же периодом прошлого года продажи с учетом коррекции на динамику цен сократятся. Во Франции на Рождество подорожают устрицы

По прогнозу HDE, в ноябре-декабре 2022 года по сравнению с таким же периодом прошлого года в номинальном выражении продажи вырастут на 5,4%, а с коррекцией на инфляцию они сократятся на 4,0%.

"Продажи увеличиваются только за счет инфляционного роста цен, — сказал управляющий директор HDE Штефан Гент. — Для компаний розничной торговли трудные времена еще не прошли".

"Компании и потребителей сталкиваются с существенными неопределенностями в связи с невообразимым ростом цен на энергоносители. Высокая инфляция и слабость настроений потребителей не обещают успешного рождественского сезона", — добавил он.

По информации ассоциации, 70% опрошенных компаний сообщили, что в этом году предпраздничные продажи у них будут слабее, чем в прошлом.

В октябре по сравнению с таким же периодом прошлого года гармонизированный по стандартам ЕС индекс потребительских цен в Германии вырос на 11,6%. Правительство и многие независимые экономисты ожидают, что зимой в стране будет рецессия.