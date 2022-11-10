МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении пакет законопроектов, направленных на усиление контроля за иностранными инвестициями в стратегические сектора российской экономики. Сбербанк войдет в нормализованное состояние в 2023 году, заявил Греф

Правительство подготовило его для предупреждения рисков, возникающих при осуществлении иностранных инвестиций в организации, чья деятельность имеет стратегическое значение для обороны и безопасности государства, а также для совершенствования правового регулирования в этой сфере и улучшения инвестиционного климата в стране.

В частности, детализируется процедура информирования председателя правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями в РФ о сделке иностранного инвестора в отношении российского хозяйственного общества, чтобы председатель принял решение о необходимости ее вынесения на рассмотрение этой комиссии. При этом определяется перечень хозяйственных обществ, в отношении которых такая процедура обязательна.

Также предусматривается предварительное согласование сделок, совершаемых иностранными государствами, международными организациями или находящимися под их контролем организациями, в результате которых приобретается право распоряжаться более чем 25% общего числа голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал организации.

Вводится обязательное предварительное согласование и сделок по предоставлению стратегическому хозяйственному обществу, находящемуся под контролем иностранного инвестора, права на добычу (вылов) определенных видов биоресурсов в размере более 35% от общего допустимого улова соответствующего вида. Это касается биоресурсов, перечень которых утвердит правительство.

При этом запрещается выдавать или переоформлять новые разрешения на добычу биоресурсов хозобществу, если уполномоченный орган выдал заключение о выявлении нарушений при установлении иностранным инвестором контроля над этим хозобществом. А разрешения, действие которых было приостановлено, будут аннулироваться в случаях, когда законность такого заключения подтверждена судом или это заключение не было обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев.

Кроме того, контролируемые иностранными инвесторами компании, которые решат заниматься одним из стратегических видов деятельности, должны будут согласовывать с правительственной комиссией по контролю за иностранными инвестициями в РФ получение лицензии, сертификата или другого разрешительного документа на осуществление такой деятельности.

В то же время иностранной организации, которую контролируют россияне, не имеющие другого гражданства и являющиеся налоговыми резидентами РФ, не нужно будет предварительно согласовывать сделки, если такая организация заранее представила информацию о своих выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и контролирующих лицах. Предварительное согласование не потребуется и для приобретения иностранным инвестором имущества стратегического пользователя участка недр федерального значения, если такой инвестор и хозобщество входят в одну группу лиц.

Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России предоставляется право продлевать срок рассмотрения ходатайства, поданного в рамках закона "О защите конкуренции", если сделка подлежит предварительному согласованию, а также отказывать в удовлетворении ходатайства, если правительственная комиссия отказала в предварительном согласовании.