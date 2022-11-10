Профицит внешней торговли России товарами услугами вырос за десять месяцев
Профицит внешней торговли России в январе-октябре вырос до 257,1 миллиарда долларов
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МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Положительное сальдо внешней торговли России товарами и услугами в январе-октябре 2022 года выросло в 2 раза в годовом выражении и составило 257,1 миллиарда долларов, сообщается в материалах ЦБ РФ.
"Определяющую роль в динамике текущего счета платежного баланса сыграло увеличение положительного сальдо баланса товаров и услуг в результате роста стоимостного объема экспорта товаров при снижении стоимости товарного импорта по отношению к показателю предыдущего года;", — отмечает ЦБ.