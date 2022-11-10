МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Александр Грушко принял посла Арабской Республики Египет в Российской Федерации Назиха Нагари по его просьбе, стороны обсудили ситуацию на глобальных продовольственных и энергетических рынках, сообщил МИД РФ. Россия подтвердит готовность поставлять продовольствие, заявила Захарова

"В ходе беседы состоялся обмен мнениями по проблематике европейской безопасности. Затрагивались другие актуальные аспекты международной повестки дня. В контексте обсуждения положения на глобальных продовольственных и энергетических рынках с российской стороны обращено внимание, что нынешняя кризисная ситуация вызвана, в первую очередь, финансово-экономической политикой Запада во главе с США и ЕС, а также их ограничительными мерами в отношении третьих стран, включая Россию", — сообщил МИД РФ.

В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Соглашения подписали представители России, Турции, Украины и ООН. Президент РФ Владимир Путин в начале сентября указывал, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Постпред РФ при ООН Василий Небензя отмечал, что часть продуктовой сделки, касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работает. Договор истекает 19 ноября.