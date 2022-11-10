МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Александр Грушко принял посла Арабской Республики Египет в Российской Федерации Назиха Нагари по его просьбе, стороны обсудили ситуацию на глобальных продовольственных и энергетических рынках, сообщил МИД РФ.

М. Захарова

Россия подтвердит готовность поставлять продовольствие, заявила Захарова

"В ходе беседы состоялся обмен мнениями по проблематике европейской безопасности. Затрагивались другие актуальные аспекты международной повестки дня. В контексте обсуждения положения на глобальных продовольственных и энергетических рынках с российской стороны обращено внимание, что нынешняя кризисная ситуация вызвана, в первую очередь, финансово-экономической политикой Запада во главе с США и ЕС, а также их ограничительными мерами в отношении третьих стран, включая Россию", — сообщил МИД РФ.

В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Соглашения подписали представители России, Турции, Украины и ООН. Президент РФ Владимир Путин в начале сентября указывал, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Постпред РФ при ООН Василий Небензя отмечал, что часть продуктовой сделки, касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работает. Договор истекает 19 ноября.