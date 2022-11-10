МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Рекордное за последние 10 лет положительное сальдо внешний торговли ожидается в Белоруссии по итогам первых трех кварталов текущего года — на уровне почти в 3,8 миллиарда долларов, заявил замминистра экономики республики Дмитрий Ярошевич, выступая с докладом на расширенном заседании правления Нацбанка. Белоруссия продолжает экспорт сельхозпродукции в ЕС, несмотря на санкции

"За 9 месяцев мы планируем получить рекордное положительное сальдо – почти 3,8 миллиарда долларов. Это лучший показатель за последние 10 лет", — цитирует слова замминистра официальный сайт ведомства.

По словам Ярошевича, вопреки беспрецедентному внешнему давлению в экономике Белоруссии формируется восстановительная динамика.

"Увеличиваются загрузка предприятий, занятость, зарплаты. Рентабельность продаж в среднем по экономике составляет 8,9%. На семилетних минимумах – количество убыточных организаций и уровень долговой нагрузки. Эти успехи во многом обеспечены адаптацией логистики и выгодными продажами на рынках дружественных стран", — отметил замглавы минэкономики.