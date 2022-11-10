МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Украина не сможет расплатиться с западными кредитами деньгами, придется отдавать собственной землей, поделился мнением с РИА Новости доцент факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев. Норвегия вложит деньги в британский фонд для Украины

По словам эксперта, Киев не не сможет прожить без поддержки западных стран, поскольку государственную казну "давно разграбили". В стране более менее нормально функционируют только транспортный сектор и пищевая промышленность. А все социальные выплаты идут за счет западных средств, отметил Суздальцев.

"Долговая яма, в которую они сейчас летят, поистине бездонна. Расплачиваться за все им придется украинской землей, собственной территорией", — добавил он, подчеркнув, что Запад вряд ли спишет долги.

"Экономика летит в тартары", — указал Суздальцев.

Исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис в среду сообщил, что орган предложил новый пакет кредитной помощи Украине на сумму до 18 миллиардов евро со сроком погашения 35 лет.