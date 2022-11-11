МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что решение властей США считать российскую экономику нерыночной увеличит дисбаланс на мировых рынках. Посол Антонов прокомментировал стремление США "отменить" Россию

Ранее американское министерство торговли сообщило, что лишает российскую экономику статуса рыночной из-за усиления влияния на нее государства.

В своем разговоре с журналистами посол отметил, что США несут ответственность за дисбаланс на мировых рынках, который вызван многочисленными нелегитимными односторонними барьерами.

"Я имею в виду рост цен, нарушения в цепочках поставок, проблемы в сфере продовольственной безопасности. Сегодняшнее нелогичное заявление администрации США о том, что Россия теперь почему-то считается страной с нерыночной экономикой, относится к той же категории", — приводятся слова посла в Telegram-канале посольства.