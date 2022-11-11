Посол Антонов раскритиковал решение США считать экономику России нерыночной
Посол Антонов: решение США считать экономику России нерыночной увеличит мировой дисбаланс
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МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что решение властей США считать российскую экономику нерыночной увеличит дисбаланс на мировых рынках.
Ранее американское министерство торговли сообщило, что лишает российскую экономику статуса рыночной из-за усиления влияния на нее государства.
В своем разговоре с журналистами посол отметил, что США несут ответственность за дисбаланс на мировых рынках, который вызван многочисленными нелегитимными односторонними барьерами.
"Я имею в виду рост цен, нарушения в цепочках поставок, проблемы в сфере продовольственной безопасности. Сегодняшнее нелогичное заявление администрации США о том, что Россия теперь почему-то считается страной с нерыночной экономикой, относится к той же категории", — приводятся слова посла в Telegram-канале посольства.