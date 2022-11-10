ВАШИНГТОН, 10 ноя — ПРАЙМ. Министерство торговли США больше не будет оценивать Россию как рыночную экономику в своих антидемпинговых процедурах, пишет агентство Рейтер со ссылкой на американский минторг. Дефицит бюджета США в октябре оказался лучше прогноза

"Министерство торговли США больше не будет относиться к России как к рыночной экономике в своих антидемпинговых процедурах", — говорится в публикации.

В октябре 2021 года минторг в последний раз подтвердил рыночный статус российской экономики для антидемпинговых процедур США.

Как отмечали тогда в российском минэкономразвития, решение минторга США означало, что Вашингтон не вернется к методикам расчета демпинга, которые применялись в отношении экспортеров из СССР и России до ее присоединения к Всемирной торговой организации.

По данным министерства экономического развития РФ, рыночный статус был предоставлен России со стороны минторга США в 2002 году. До этого момента Россия считалась страной с "нерыночной" экономикой, что ухудшало возможности экспортеров для защиты их интересов и приводило к завышенным антидемпинговым пошлинам.