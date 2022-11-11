С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 ноя — ПРАЙМ. Торговое представительство Пакистана предложило российскому Минпромторгу заключить пакт о валютном свопе, который позволит обеим странам торговать в национальных валютах, сообщил РИА Новости глава торгпредства Мухаммад Шаукат Хайят. Китай и Пакистан создадут систему клиринговых расчетов по операциям в юанях

"Я инициировал предложение по поводу пакта о валютном свопе и направил официальное письмо в соответствующее российское министерство. Сейчас мяч находится на российской стороне поля. Мы ждем их ответа. Это может быть любой механизм: торговля в рублях или бартерная торговля", — сказал он.

Глава торговой миссии также сообщил, что Пакистан предложил провести следующее заседание межправительственной комиссии с Россией 18-20 января.

В последние годы Россия стремится наладить двустороннюю торговлю в национальных валютах со странами-партнерами. Финансовые ограничения, наложенные на нее после начала военной операции в Украине, придали новый импульс этим усилиям, поскольку Россия стремится отказаться от доллара США.

Россия уже ведет переговоры о переходе к торговле товарами в национальных валютах с Индией, Китаем, Ираном и Турцией.