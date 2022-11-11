МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Объем промышленного производства в Великобритании в сентябре вырос на 0,2% к августу, сообщает национальное статистическое бюро страны. ВВП Великобритании в третьем квартале оказался лучше прогнозных ожиданий

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, полагали, что показатель, напротив, сократился на 0,2%.

В годовом выражении показатель снизился на 3,1%. Прогнозировалось уменьшение на 4,3%.

В августе промпроизводство в Великобритании снизилось на 1,8% в месячном выражении, а в годовом — упало на 5,2%.

Объем производства в обрабатывающей промышленности Великобритании в сентябре в месячном выражении не изменился, прогнозировалось, что показатель снизился на 0,4%. В годовом исчислении показатель опустился на 5,8% при прогнозе снижения на 6,6%.