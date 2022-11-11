НЬЮ-ДЕЛИ, 11 ноя — ПРАЙМ. Министр финансов США Джанет Йеллен, прибывшая в пятницу утром в Нью-Дели, планирует обсудить со своей индийской коллегой Нирмалой Ситхараман вопросы сотрудничества Индии и США в G20, устойчивость цепочек поставок, глобальную экономику и макроэкономические перспективы, сообщает американский минфин. Си Цзиньпин планирует встретиться с Байденом и Макроном на саммите G20

Министры возглавят девятое заседание индийско-американского диалога по экономическому и финансовому партнерству.

"Во время девятой встречи индийско-американского экономического и финансового партнерства обе стороны обсудят вопросы, представляющие взаимный интерес, включая климатическое финансирование, многосторонние вопросы, сотрудничество Индии и США в G20 под председательством Индии, налогообложение, устойчивость цепочки поставок, глобальную экономику и макроэкономические перспективы", — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что Йеллен и Ситхараман также примут участие во встрече по индийско-американским деловым и экономическим возможностям с ведущими бизнес-лидерами и экономистами.

Накануне визита Йеллен заявила, что США полагают, что Индия "выиграет" от предлагаемого ограничения цен на российскую нефть. Ожидается, что в ходе визита в Индию глава американского минфина обсудит вопросы покупки Индией нефти у России и спецоперацию на Украине.

Минфин США предполагал введение ценового потолка в диапазоне от 40 до 60 долларов за баррель. В октябре Блумберг со ссылкой на источники сообщал, что администрация президента США Джо Байдена пересматривает условия потолка цен на российскую нефть, планируя смягчить условия применения ограничений. Йеллен предлагала установить потолок цены на российскую нефть на уровне порядка 60 долларов за баррель.

Президент РФ Владимир Путин, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявлял, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам. Вице-премьер Александр Новак, в свою очередь, указал, что РФ не станет поставлять нефть странам, которые будут устанавливать потолок цен, ни по 60 долларов за баррель, ни по любой другой стоимости. Он добавил, что такие ограничения являются вмешательством в рыночные инструменты, Россия готова работать с теми потребителями, которые готовы работать на рыночных условиях.