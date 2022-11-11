МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Решение США лишить российскую экономику статуса рыночной является давлением на Москву, санкции "вносят турбулентность" в прежде всего Европе, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Times: Сунак введет строгую экономию для снижения госрасходов

По словам пресс-секретаря главы государства, решение американского Минторга о лишении российской экономики статуса рыночной в связи с "усилением влияния на нее государства" является частью политики по оказанию давления на Россию, как и санкционный режим западных стран.

Песков добавил, что Москва видит понимание по большей части в Европе, что ограничения не привели к дестабилизации экономики страны. Он подчеркнул, что санкции "вносят изрядную турбулентность в экономику прежде всего европейскую", так как США более "резистентны" в этом плане. Официальный представитель Кремля отметил, что жители США также пострадали от инфляции и кризисов на энергетическом рынке.

"Это один из шагов в продолжение вот этой вот на самом деле деструктивной линии, которая ни коим образом не способствует стабилизации на мировых экономических рынках", — заявил Песков.