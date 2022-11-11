Песков: видеообращение Путина к участникам саммитов АТЭС и G20не планируется
МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Президент России Владимира Путина не планирует обращаться к участникам саммита АТЭС в онлайн-формате, он также не будет записывать видеообращение к участникам саммита G20. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Нет, оно не планируется", — сказал он, отвечая на вопрос журналистов, будет ли видеообращение Путина к участникам саммита.
Ранее Песков рассказал РИА Новости, что делегацию на саммите АТЭС в Таиланде возглавит первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.
Пресс-секретаря также рассказал, что не планируется запись видео- или онлайн-обращения Путина для саммита G20.
"Нет, не планируется", — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.
Ранее в МИД России сообщили РИА Новости, что делегацию России на саммите G20 возглавит глава министерства Сергей Лавров.
Саммит G20 является главным форумом международного экономического сотрудничества, на который приходится около 85% мирового ВВП, более 75% мировой торговли и около двух третей населения мира. В этом году саммит G20 пройдет на Бали 15-16 ноября.
https://1prime.ru/state_regulation/20221111/838786760.html