МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Неучастие президента России Владимира Путина в саммите G20 связано с его графиком, также необходимостью находиться в России, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Путин не будет обращаться в онлайн-формате к участникам саммитов АТЭС и G20

"Было решение именно главы государства, связанное с его графиком, связанное с необходимостью его нахождения в РФ", — сказал он, отвечая на вопрос журналистов, почему Путин решил не посещать саммит G20.

Саммит G20 пройдет на Бали 15-16 ноября. Ранее в МИД РФ сообщили РИА Новости, что делегацию РФ на саммите возглавит глава МИД Сергей Лавров.