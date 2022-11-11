В Кремле рассказали, почему Путин не будет участвовать в саммите G20
Песков: решение Путина о неучастии в саммите G20 связано с его графиком
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МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Неучастие президента России Владимира Путина в саммите G20 связано с его графиком, также необходимостью находиться в России, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Было решение именно главы государства, связанное с его графиком, связанное с необходимостью его нахождения в РФ", — сказал он, отвечая на вопрос журналистов, почему Путин решил не посещать саммит G20.
Саммит G20 пройдет на Бали 15-16 ноября. Ранее в МИД РФ сообщили РИА Новости, что делегацию РФ на саммите возглавит глава МИД Сергей Лавров.