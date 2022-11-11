МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Решение о возможном продлении "зерновой сделки" не анонсируется, при этом переговоры продолжаются, а в ООН понимают озабоченности России, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Украина предложила Турции и ООН продлить "зерновую сделку"

"Вы хотите, чтобы мы анонсировали решение? Нет, такие решения не анонсируются, мы не будем этого делать. Действительно, переговоры и контакты продолжаются, необходимо решать ряд вопросов, связанных с известной частью так называемой зерновой сделки, которая касается нас. Здесь есть встречное понимание со стороны наших визави в ООН, поэтому ведется работа в этом направлении", — сказал он, отвечая на вопрос журналистов, какая сейчас российская позиция по зерновой сделке и намерена ли Россия продолжать свое участие в этой сделке после 18 ноября.

Зерновая сделка, которую 22 июля подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле. Договор истекает 19 ноября.