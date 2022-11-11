МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Грузооборот между Россией и Китаем через погранпереход Кани-Курган – Хэйхэ растет, с июня через него перевезли около 60 тысяч тонн груза, сообщило в пятницу генеральное консульство России в городе Харбин. Грузооборот морских портов России в январе — октябре снизился

"Постепенно нарастает грузооборот через пункт пропуска Кани-Курган – Хэйхэ. Соединяющий российскую и китайскую части погранперехода автомобильный мост через Амур ввели в эксплуатацию 10 июня 2022 года. За пять месяцев через него перевезено уже порядка 60 тысяч тонн различных грузов", — говорится в сообщении генконсульства в Telegram-канале.

Отмечается, что в грузообороте китайский экспорт – шины, комплектующие запчасти, аппаратура, оборудование, продукция легкой промышленности, новые транспортные средства.

"В номенклатуре поставок из России в Китай – пиломатериалы, соевое масло, сырье для традиционной китайской медицины", — говорится в сообщении.

В последние месяцы через пункт пропуска также растут поставки в Россию транспортных средств, а 2 ноября через погранпереход запустили специальный трансграничный автобусный рейс для российских водителей, забирающих самоходом китайскую технику, сообщили в дипмиссии.

"Через погранпереход Кани-Курган – Хэйхэ перевезено более 1,5 тысячи единиц различных транспортных средств на сумму порядка 600 миллионов юаней (112 миллионов долларов — ред.)", — отметили в генконсульстве.