Шадаев призвал создать в России единую систему идентификации пользователей
Глава Минцифры Шадаев: России нужна единая система безопасной идентификации пользователей
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МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. России нужна единая система надежной, безопасной идентификации пользователей с простым и безопасным подключением, сказал глава Минцифры РФ Максут Шадаев, выступая на форуме инновационных финансовых технологий Finopolis.
"Государству нужна единая система надежной и безопасной идентификации. И кооперация с банками – главный способ это построить. У нас во главе – удобство пользователя, защищенность и безопасность. Важно обеспечить бесшовность перехода пользователя из системы "Госуслуг" в другие системы", — сказал Шадаев.
Он также добавил, что "вся система идентификации, которую государство строит на "Госуслугах", уже имеет большой масштаб проникновения, и это во многом случилось благодаря участию банков".
Кроме того, он сообщил, что "на этой неделе мы перешагнули 100 миллионов подтвержденных учетных записей на "Госуслугах". "Цифры значимая, из них, конечно, в последнее время особенно, большая часть подтверждалась банками", — отметил Шадаев.