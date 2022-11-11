МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. России нужна единая система надежной, безопасной идентификации пользователей с простым и безопасным подключением, сказал глава Минцифры РФ Максут Шадаев, выступая на форуме инновационных финансовых технологий Finopolis. Цифровой рубль не разгонит инфляцию, считают в Банке России

"Государству нужна единая система надежной и безопасной идентификации. И кооперация с банками – главный способ это построить. У нас во главе – удобство пользователя, защищенность и безопасность. Важно обеспечить бесшовность перехода пользователя из системы "Госуслуг" в другие системы", — сказал Шадаев.

Он также добавил, что "вся система идентификации, которую государство строит на "Госуслугах", уже имеет большой масштаб проникновения, и это во многом случилось благодаря участию банков".

Кроме того, он сообщил, что "на этой неделе мы перешагнули 100 миллионов подтвержденных учетных записей на "Госуслугах". "Цифры значимая, из них, конечно, в последнее время особенно, большая часть подтверждалась банками", — отметил Шадаев.