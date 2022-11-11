Набиуллина заявила, что в данный момент будущее как никогда туманно
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МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. В настоящий момент будущее туманно как никогда, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина. заявила в ходе форума, что будущее в настоящее время как никогда туманно.
Глава регулятора в пятницу на пленарной сессии форума Finopolis представила в качестве одного из спикеров председателя наблюдательного совета Мосбиржи Сергея Швецова, с которым работала практически десять лет.
По словам Набиуллиной, Швецов, находясь на посту первого зампреда Центробанка, выдвигал множество новых идей.
"Для нас в Центральном банке он выступал всегда внутренним футурологом, визионером, и сейчас, когда будущее как никогда туманно, мы, конечно, особенно скучаем по вам, Сергей Анатольевич", — сказала глава Банка России.