МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. В настоящий момент будущее туманно как никогда, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина. заявила в ходе форума, что будущее в настоящее время как никогда туманно. Набиуллина и Костин обменялись шутками

Глава регулятора в пятницу на пленарной сессии форума Finopolis представила в качестве одного из спикеров председателя наблюдательного совета Мосбиржи Сергея Швецова, с которым работала практически десять лет.

По словам Набиуллиной, Швецов, находясь на посту первого зампреда Центробанка, выдвигал множество новых идей.

"Для нас в Центральном банке он выступал всегда внутренним футурологом, визионером, и сейчас, когда будущее как никогда туманно, мы, конечно, особенно скучаем по вам, Сергей Анатольевич", — сказала глава Банка России.