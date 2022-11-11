МИНСК, 11 ноя — ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минску больше не нужны инвесторы из Литвы и Финляндии, которые здесь "все побросали", а западным инвесторам, желающим продать белорусские активы, он пригрозил национализацией. Путин и Лукашенко обсудили белорусско-российские отношения

В июле правительство Белоруссии издало перечень из 190 компаний, работающих в различных сферах экономики республики. Инвесторам из недружественных стран было запрещено отчуждение долей и акций этих компаний. Впоследствии перечень несколько расширился. В ноябре были расширены ограничения в отношении юридических и физических лиц из недружественных стран, являющихся инвесторами вошедших в перечень компаний, установлен запрет на реорганизацию бизнеса и выход из него.

"Чтобы я близко больше не видел здесь ваших литовцев, финнов и прочее. Мы знаем, как они заходили (в проекты в Белоруссии – ред.) и побросали все, повыходили. Сейчас мне сигнализируют – не хочу предприятия называть, — что одни сбежали, финны, а литовцы бегают и ищут, как бы это не бросить предприятие, а хорошо его продать. Так вот они должны знать: никто ничего не продаст с иностранным капиталом – это будет национализировано", — сказал Лукашенко во время поездки в Витебскую область в пятницу. Видео заявления президента опубликовал близкий к его пресс-служба Telegram-канал "Пул Первого".

Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов 2020 года, спровоцировавших несанкционированные массовые акции протеста, которые в том числе подавлялись правоохранителями с помощью спецтехники и спецсредств. Страны Запада и ряд других государств, поддержавших их решения, поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека. Новый этап расширения западных санкций против Белоруссии произошел из-за поддержки Минском российской военной спецоперации на Украине, которая началась 24 февраля. Некоторые западные компании ушли с рынка России и Белоруссии.