МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Минтруд России планирует увеличить со 149 до 161 перечень профессий, по которым иностранные граждане могут работать без квот, сообщили журналистам в пресс-службе министерства. СМИ: Минтруд разработал законопроект о занятости населения

"Минтруд России подготовил проект приказа, который меняет перечень профессий, по которым иностранцы могут трудоустраиваться вне квот. Соответствующий проект приказа вывешен на общественное обсуждение. В общей сложности перечень будет увеличен на 12 профессий: со 149 до 161", — говорится в сообщении.

По предложению "ВНИИ труда" Минтруда России предлагается включить в список 16 профессий, которые требуют высокой квалификации, востребованы на рынке труда, в том числе это машинист автогрейдера, тракторист, слесарь механосборочных работ, электрогазосварщик.

Также на основании списка 50 новых и перспективных профессий, требующих среднего профессионального образования, перечень пополнит профессия оператора станков с программным управлением, а по запросу Минцифры России — профессия редактора.

При этом предлагается исключить 22 профессии из действующего списка, среди них: аккомпаниатор-концертмейстер, помощник режиссера, специалист по подготовке спортивного инвентаря, тренер спортивной сборной команды, начальник участка по контактной сети.

Кроме того, будут введены ограничения по применению должностей "генеральный директор предприятия" и "директор предприятия" для малого бизнеса. Планируется, что вне квот будут трудоустраиваться генеральные директора и директора не всех, а только крупных и средних предприятий, уточнили в министерстве.

Проектом также предлагается установить отсрочку вступления документа в силу — шесть месяцев после его официального опубликования вместо 10 дней. Такой переходный период поможет гражданам, которые планировали трудоустроиться в России, завершить это процесс в соответствии с ранее действующими нормами. По данным МВД России, за девять месяцев 2022 года оформлено 5382 разрешения на работу в соответствии с действующим перечнем.

Иностранных работников, которым для пребывания на территории РФ требуется виза, привыкают к работе по квотам. Квоты устанавливаются ежегодно. Вне квот допускается привлечение сотрудников, чьи компетенции особенно востребованы на рынке труда в ближайший период.