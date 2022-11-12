СМИ: Германия рассматривает возможность создать госфонд для поставок сырья
Bloomberg: ФРГ рассматривает возможность создать госфонд, чтобы обеспечить поставки сырья
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МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Германия рассматривает возможность создать государственный фонд, чтобы обеспечить поставки в страну сырья, передает агентство Bloomberg со ссылкой на правительственные документы.
"Германия рассматривает возможность создать государственный фонд, чтобы помочь стране обеспечить и диверсифицировать поставки сырья", — говорится в сообщении агентства.
Отмечается, что ФРГ все больше обеспокоена обеспечением поставок критических важных материалов, которые позволят стране совершить переход от ископаемого топлива. Берлин стремится найти альтернативных Пекину поставщиков этих ресурсов.