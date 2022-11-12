МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Германия рассматривает возможность создать государственный фонд, чтобы обеспечить поставки в страну сырья, передает агентство Bloomberg со ссылкой на правительственные документы. ФРГ намеренно не вводила санкций против российского газа, заявил Шольц

"Германия рассматривает возможность создать государственный фонд, чтобы помочь стране обеспечить и диверсифицировать поставки сырья", — говорится в сообщении агентства.

Отмечается, что ФРГ все больше обеспокоена обеспечением поставок критических важных материалов, которые позволят стране совершить переход от ископаемого топлива. Берлин стремится найти альтернативных Пекину поставщиков этих ресурсов.