МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Германия рассматривает возможность создать государственный фонд, чтобы обеспечить поставки в страну сырья, передает агентство Bloomberg со ссылкой на правительственные документы. 

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц

ФРГ намеренно не вводила санкций против российского газа, заявил Шольц

"Германия рассматривает возможность создать государственный фонд, чтобы помочь стране обеспечить и диверсифицировать поставки сырья", — говорится в сообщении агентства.

Отмечается, что ФРГ все больше обеспокоена обеспечением поставок критических важных материалов, которые позволят стране совершить переход от ископаемого топлива. Берлин стремится найти альтернативных Пекину поставщиков этих ресурсов.