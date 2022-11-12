МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Современный миропорядок создает Россия, а не Соединенные Штаты с Великобританией или "темным Киевом", заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев. "Мир дедушки Байдена улетает": Медведев высказался об итогах выборов в США

В своем Telegram-канале политик решил напомнить о важнейших результатах, достигнутых в текущем году.

"Напомнить, что именно Россия сегодня формирует будущий миропорядок, а не штаты с британией или тёмным киевом", — написал Медведев.

Он выразил уверенность в достижении справедливого и равноправного мироустройства.

Кроме того, зампред Совбеза заявил, что Россия продолжит защищать своих граждан и возвращать исконно российские земли, а также сможет в одиночку одолеть "мощного врага" в лице НАТО и Запада.