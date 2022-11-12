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Медведев рассказал, кто формирует современный миропорядок
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Современный миропорядок создает Россия, а не Соединенные Штаты с Великобританией или "темным Киевом", заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев. В своем Telegram-канале... ПРАЙМ, 12.11.2022
экономика, новости, дмитрий медведев, совбез рф, россия, сша, великобритания, украина
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Современный миропорядок создает Россия, а не Соединенные Штаты с Великобританией или "темным Киевом", заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев.
В своем Telegram-канале политик решил напомнить о важнейших результатах, достигнутых в текущем году.
"Напомнить, что именно Россия сегодня формирует будущий миропорядок, а не штаты с британией или тёмным киевом", — написал Медведев.
Он выразил уверенность в достижении справедливого и равноправного мироустройства.
Кроме того, зампред Совбеза заявил, что Россия продолжит защищать своих граждан и возвращать исконно российские земли, а также сможет в одиночку одолеть "мощного врага" в лице НАТО и Запада.