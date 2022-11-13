Южная Корея, США и Япония создадут диалог по экономической безопасности
Лидеры Южной Кореи, США и Японии договорились создать диалог по экономической безопасности
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СЕУЛ, 13 ноя — ПРАЙМ. Лидеры Южной Кореи, США и Японии договорились создать диалог по экономической безопасности для укрепления сотрудничества в сферах цепочек поставок, энергетики и передовых технологий, сообщает президентский офис Южной Кореи.
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль, президент США Джо Байден и премьер-министр Японии Фумио Кисида встретились на полях Восточноазиатского саммита (ВАС) в Пномпене.
"В целях укрепления сотрудничества в таких областях экономической безопасности, как передовые технологии, цепочки поставок и энергетика, Южная Корея, США и Япония договорились о создании диалога трех стран по экономической безопасности", — говорится в заявлении на официальной странице офиса южнокорейского президента в Facebook*.
Отмечается, что лидеры трех стран в этот день впервые приняли настолько всеобъемлющую совместную декларацию.
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