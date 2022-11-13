СЕУЛ, 13 ноя — ПРАЙМ. Лидеры Южной Кореи, США и Японии договорились создать диалог по экономической безопасности для укрепления сотрудничества в сферах цепочек поставок, энергетики и передовых технологий, сообщает президентский офис Южной Кореи. Главы минфинов и минздравов G20 обсудили координацию "Фонда пандемий"

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль, президент США Джо Байден и премьер-министр Японии Фумио Кисида встретились на полях Восточноазиатского саммита (ВАС) в Пномпене.

"В целях укрепления сотрудничества в таких областях экономической безопасности, как передовые технологии, цепочки поставок и энергетика, Южная Корея, США и Япония договорились о создании диалога трех стран по экономической безопасности", — говорится в заявлении на официальной странице офиса южнокорейского президента в Facebook*.

Отмечается, что лидеры трех стран в этот день впервые приняли настолько всеобъемлющую совместную декларацию.

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