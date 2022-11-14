МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Государства, которые вводят ответные санкции против Европейского союза, совершают ошибку, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. США намерены ввести санкции против "сети", закупающей технологии для России

"Все те, против кого были введены санкции, затем принимают ответные меры. Так делали и Россия, и Китай, и Иран. Это часть игры. Я полагаю, что это ошибка", — сказал он на заседании министров иностранных дел Евросоюза.

По словам Борреля, введение санкций против "парламентариев за то, что они выполняют свою работу", также не может быть верным решением.

Глава дипломатии также посоветовал продолжить работу по возвращению к иранской ядерной сделке, в том числе по снятию ограничений с Тегерана.