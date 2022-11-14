МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен хотела бы поговорить с Путиным "лицом к лицу" на саммите "Большой двадцатки". Об этом чиновник рассказала в интервью телеканалу Bloomberg TV. В Европе опасаются, что Китай поддержит Россию на G20

"Я бы хотела, чтобы президент Путин был здесь, чтобы мы могли поговорить с ним лицом к лицу", — заявила председатель ЕК.

Она также назвала подписание коммюнике "целью" саммита.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявлял, что Путин не примет участие в мероприятии в связи с плотным графиком и необходимостью находиться в стране.