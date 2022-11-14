МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Мошенники начали обманывать россиян, используя схему с "единым межбанковским счетом", рассказал Сбербанк. Аналитик назвал вклады, от которых стоит держаться подальше

Как сообщается в телеграм-канале кредитной организации, злоумышленники звонят под видом сотрудников полиции и предлагают помочь в поимке преступника, который пытается снять все деньги с единого межбанковского счета потенциальной жертвы.

После этого человеку перезванивают якобы из департамента безопасности Центрального Банка РФ и убеждают перевести все средства на "безопасный счет", чтобы уберечь деньги от мошенников.

"Только вот "безопасный" счет оказывается опасным", — отметили в банке. После того, как на него зачисляются средства, мошенники перестают выходить на связь.

Сбербанк напомнил россиянам, что единого межбанковского счета не существует, а все сбережения хранятся на разных счетах в различных банках.