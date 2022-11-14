Мошенники придумали новую схему обмана с "единым межбанковским счетом"
"Сбер": мошенники начали обманывать россиян через схему с "единым межбанковским счетом"
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МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Мошенники начали обманывать россиян, используя схему с "единым межбанковским счетом", рассказал Сбербанк.
Как сообщается в телеграм-канале кредитной организации, злоумышленники звонят под видом сотрудников полиции и предлагают помочь в поимке преступника, который пытается снять все деньги с единого межбанковского счета потенциальной жертвы.
После этого человеку перезванивают якобы из департамента безопасности Центрального Банка РФ и убеждают перевести все средства на "безопасный счет", чтобы уберечь деньги от мошенников.
"Только вот "безопасный" счет оказывается опасным", — отметили в банке. После того, как на него зачисляются средства, мошенники перестают выходить на связь.
Сбербанк напомнил россиянам, что единого межбанковского счета не существует, а все сбережения хранятся на разных счетах в различных банках.