МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Экономика Испании может терять 600 миллионов евро в день, из-за начавшейся в понедельник забастовки сотрудников транспортного сектора, говорится в отчете профессора бизнес-школы OBS Эдуардо Ирасторцы. Глава Минэкономики Испании предрек сохранение высокой инфляции

Агентство EFE, сославшись на документ, сообщило, что забастовка, созванная Национальной платформой в защиту транспортного сектора, может привести к таким убыткам в связи с ее началом в преддверии Черной пятницы и Рождественских распродаж. Предполагается, что продажи в Испании должны увеличиться на 706% в Черную пятницу.

Ранее сообщалось, что грузоперевозчики требуют, чтобы испанские власти выполняли все взятые на себя обязательства и гарантировали исполнение принятого в августе закона, запрещающего им работать в убыток.

Также, по информации газеты Pais, транспортники выдвинули идею увеличить штрафы грузоотправителям, которые не соблюдают принятый закон и платят им ниже себестоимости до 70 тысяч — 90 тысяч евро.

Закон, запрещающий транспортникам работать в убыток, был согласован с правительством после того, как в марте грузоперевозчики страны объявили всеобщую забастовку, продолжающуюся 20 дней. В конечном итоге она привела к сбоям в цепочке поставок по всей Испании.

Данные акции во многом спровоцированы значительным ростом на топливо по всей стране. Цены на бензин и дизельное топливо достигли рекордных цифр в июне этого года, в среднем превысив два евро за литр на большинстве испанских заправочных станциях. Несмотря на то, что этот показатель значительно снизился за последние несколько месяцев, высокие цены по-прежнему значительно сказываются на финансовом положении граждан королевства.