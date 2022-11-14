МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Самыми востребованными за последние несколько лет профессиями стали оператор беспилотника, специалист по 3D-печати и моушн-дизайнер, рассказали РИА Новости в Институте развития профессионального образования. Юрист рассказала, кого нельзя лишать премии даже за плохую работу

"Среди профессий, спрос на которые в последние годы бурно растет, наши эксперты выделяют следующие три специальности –– оператор беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), специалист по аддитивным технологиям или 3D-печати, а также моушн-дизайнер", — сообщили в пресс-службе института.

При этом получить такие профессии можно и без высшего образования, достаточно среднего профессионального.

Как уточняется в сообщении, операторы БПЛА могут работать в рекламе и кинопроизводстве, организации праздников, а также в спасательных службах, геологоразведке, горной добыче, энергетике и строительстве, а их зарплата на начальном этапе составляет от 70 до 80 тысяч рублей. Кроме того, все чаще этих специалистов подключают к работам в сельском хозяйстве, где они помогают отслеживать процессы посева и орошения полей, а также контролировать рост культур. Навыки операторов могут быть также полезны в логистике и доставке. Сбербанк запустил сервис для перевода зарплат по номеру телефона

Специалисты по аддитивным технологиям работают преимущественно в лабораториях и цехах, где имеются 3D-принтеры и сканеры. Выпускники колледжей, отучившиеся на эту специальность не менее двух лет и десяти месяцев, могут рассчитывать на зарплату от 60 тысяч рублей.

Добавляется, что моушн-дизайнеры трудятся над созданием 2D и 3D графики, заставок, презентаций, видеоклипов. Эта профессия требует широкого спектра навыков и знаний, от которых зависит и доход специалиста. Зарплата в этой области может варьироваться от 60 тысяч рублей для начинающего специалиста до 350 тысяч для опытного профессионала.