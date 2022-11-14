МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. ВЛАСТИ ФРГ ПОЯСНИЛИ НАЦИОНАЛИЗАЦИЮ SEB ЕЕ "ЧРЕЗМЕРНОЙ КОММЕРЧЕСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ", ЧТО МОГЛО БЫ ГРОЗИТЬ ЭНЕРГОБЕЗОПАСНОСТИ В ФРГ — МИНЭКОНОМИКИ
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https://1prime.ru/state_regulation/20221114/838818106.html
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МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. ВЛАСТИ ФРГ ПОЯСНИЛИ НАЦИОНАЛИЗАЦИЮ SEB ЕЕ "ЧРЕЗМЕРНОЙ КОММЕРЧЕСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ", ЧТО МОГЛО БЫ ГРОЗИТЬ ЭНЕРГОБЕЗОПАСНОСТИ В ФРГ — МИНЭКОНОМИКИ
Новость дополняется
https://1prime.ru/state_regulation/20221114/838818106.html
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