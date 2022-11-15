МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН о возмещении ущерба украинской стороне — очередное проявление "международного бандитизма", считает председатель комитета Совфеда России по международным делам Григорий Карасин. В США назвали "рабами" страны, поддержавшие резолюцию по репарациям Украине

По словам сенатора, ареной антироссийских действий западных стран стала ГА ООН, принявшая резолюцию о репарациях Киеву от Москвы.

"Международный бандитизм, закрученный и систематизированный Вашингтоном и его ведомыми из "коллективного Запада", обретает все новые формы", — подчеркнул Карасин.

Он добавил, что подобный "подкат" западные страны сделали под замороженные российские активы, а международное право и приличия "отбросили в сторону".

Генассамблея ООН 94 голосами "за" в понедельник приняла проект резолюции о возмещении ущерба Украине. По словам постпреда России при организации Василия Небензи, Запад стремится использовать замороженные российские активы для поставок Киеву вооружений, назвав такую политику "неприкрытым грабежом".