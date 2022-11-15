МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Предсказуемая низкая инфляция приносит пользу и бизнесу, и населению, а политики искусственного "зажима" денежной массы ЦБ РФ не проводит, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме. Набиуллина сравнила инфляции в России и других экономиках

"Предсказуемая низкая инфляция — это на пользу нашим гражданам и нашему бизнесу, потому что уровень инфляции больше всего влияет на доступность кредита", — сказала она.

"Никакой политики "искусственного зажима" денежной массы нет, естественно, и монетизация у нас растет", — добавила она.