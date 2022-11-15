2022-11-15T13:19:00+03:00
2022-11-15T13:21:11+03:00
2022-11-15T13:19:00+03:00
2022
https://1prime.ru/state_regulation/20221115/838828922.html
Суд разрешили требовать компенсацию морального вреда за задержку зарплаты
Экономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Верховный суд России включил задержку зарплаты в перечень оснований для компенсации морального вреда, следует из постановления пленума. Так, работник может потребовать компенсацию... ПРАЙМ, 15.11.2022
общество , экономика, новости, зарплата, работа, суд
https://1prime.ru/images/83268/97/832689784.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83268/97/832689784.jpg
https://1prime.ru/images/83268/97/832689781.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83268/97/832689781.jpg
https://1prime.ru/images/83268/97/832689778.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83268/97/832689778.jpg
https://1prime.ru/exclusive/20221113/838751107.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Верховный суд России включил задержку зарплаты в перечень оснований для компенсации морального вреда, следует из постановления пленума.
Так, работник может потребовать компенсацию за моральный вред, нанесенный ему из-за нарушения его трудовых прав какими-либо действиями со стороны работодателя, либо его бездействием.
Как уточняется, ущерб жизни или здоровью работника покрывает страховка, а моральный вред компенсирует работодатель.
Согласно постановлению, потребовать компенсацию можно в случае:
- несвоевременной выплаты заработной платы,
- выплаты зарплаты в неполном объеме,
- отказа подписать трудовой договор,
- принуждения к незаконной сверхурочной работе,
- задержке выдачи трудовой книжки.
Кроме того, в списке значатся плохие условия труда, неправомерное увольнение или перевод на другую работу.