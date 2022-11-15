МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Верховный суд России включил задержку зарплаты в перечень оснований для компенсации морального вреда, следует из постановления пленума.

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Так, работник может потребовать компенсацию за моральный вред, нанесенный ему из-за нарушения его трудовых прав какими-либо действиями со стороны работодателя, либо его бездействием.

Как уточняется, ущерб жизни или здоровью работника покрывает страховка, а моральный вред компенсирует работодатель. 

Согласно постановлению, потребовать компенсацию можно в случае:

  • несвоевременной выплаты заработной платы,
  • выплаты зарплаты в неполном объеме,
  • отказа подписать трудовой договор,
  • принуждения к незаконной сверхурочной работе,
  • задержке выдачи трудовой книжки.

Кроме того, в списке значатся плохие условия труда, неправомерное увольнение или перевод на другую работу. 