МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Верховный суд России включил задержку зарплаты в перечень оснований для компенсации морального вреда, следует из постановления пленума. Юрист рассказала, кого нельзя лишать премии даже за плохую работу

Так, работник может потребовать компенсацию за моральный вред, нанесенный ему из-за нарушения его трудовых прав какими-либо действиями со стороны работодателя, либо его бездействием.

Как уточняется, ущерб жизни или здоровью работника покрывает страховка, а моральный вред компенсирует работодатель.

Согласно постановлению, потребовать компенсацию можно в случае:

несвоевременной выплаты заработной платы,

выплаты зарплаты в неполном объеме,

отказа подписать трудовой договор,

принуждения к незаконной сверхурочной работе,

задержке выдачи трудовой книжки.

Кроме того, в списке значатся плохие условия труда, неправомерное увольнение или перевод на другую работу.