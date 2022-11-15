МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. В случае, если какие-либо страны начнут изымать российские активы, то России стоит также изъять средства иностранных частных инвестров в России, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. В Британии оценили расходы на обслуживание госдолга

"Если на основании решения Генассамблеи ООН, высосанного вражескими странами из известного места, будут приняты национальные акты о воровстве российских активов, у нас не останется выбора. Нужно будет бесповоротно изымать деньги и имущество частных инвесторов из таких стран, хотя они и не отвечают за дураков из своих правительств", — написал он в Telegram-канале.

Медведев также добавил, что таких средств у России достаточно, даже больше, чем 300 миллиардов долларов.

Ранее на Генассамблее ООН приняли резолюцию о репарации Украине.