МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в среду на совещании с членами правительства обсудит вопросы совершенствования процедуры внесудебного банкротства граждан. Путин обратил внимание на снижение инвестиций в Алтайском крае

"Основной темой встречи станет обсуждение совершенствования процедуры внесудебного банкротства граждан. С докладом выступит министр экономического развития Максим Решетников. Также будет рассмотрен ряд текущих вопросов", — сообщила накануне пресс-служба Кремля.

Россия в 2020 году упростила систему банкротства граждан, предоставив физлицам и индивидуальным предпринимателям возможность бесплатно подать в МФЦ заявление о признании их банкротом во внесудебном порядке. Размер их денежных обязательств должен быть не менее 50 тысяч рублей и не более 500 тысяч рублей. Новая система позволяет гражданам пройти процедуру банкротства без участия суда и финансового управляющего.

В феврале председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев предлагал поднять порог внесудебного банкротства до 1,5 миллионов рублей. По мнению главы ВС РФ, инициатива может упростить и ускорить освобождение граждан от долгов.