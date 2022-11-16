МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Российский экологический оператор и "Магнит" разработают механизм вовлечения в хозяйственный оборот просроченных продуктов на электронной бирже вторсырья, сообщили в пресс-службе РЭО. "Магнит" начал тестировать доставку товаров по Северному морскому пути

Ранее РЭО презентовал электронную биржу вторичных материальных ресурсов (ВМР), которая позволит покупать и продавать вторсырье, заключать сделки по переработке отходов и выполнению нормативов утилизации в рамках расширенной ответственности производителя.

"Рады объявить о начале партнерства с "Магнитом", в рамках которого мы совместно разработаем концептуальный подход для реализации пришедшей в негодность пищевой продукции. Планируется запустить на Бирже ВМР новый отдельный модуль, который станет удобным инструментом для прозрачного ведения бизнес-процессов участниками рынка с учетом особенностей деятельности ритейлеров. Предполагается, что на электронной торговой площадке будут реализовываться товары только неживотного происхождения, которые не требуют проведения ветеринарной экспертизы. Это хлеб, хлебобулочные и кондитерские изделия, бакалея, фрукты, овощи, снеки и другие", — цитирует пресс-служба гендиректора РЭО Дениса Буцаева.

Он подчеркнул, что пищевые отходы в России составляют около 30% от всего объема твердых коммунальных отходов. Это около 16 миллионов тонн.

"Магнит" еще в августе заявил о планах сократить объем пищевых отходов, отправляемых на мусорные полигоны, в том числе с помощью продажи просроченных продуктов производителям кормов и удобрений. В рамках сотрудничества эксперты компании планируют предложить для модуля необходимые параметры, включая критерии отбора контрагентов, а также протестировать весь механизм реализации.