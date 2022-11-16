МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Согласно предварительным данным, упавшую на территорию Польши ракету выпустили украинские войска, чтобы сбить российскую ракету, сообщило агентство Associated Press со ссылкой на американских чиновников. CNN сообщил, что НАТО отследила ракету, упавшую на востоке Польши

"Первоначальные данные указывают на то, что ракета, попавшая на территорию Польши, была выпущена украинскими силам по приближающейся российской ракете", — сказано в сообщении агентства.

Ранее Associated Press сообщало, что на территорию Польши попала российская ракета.

Вечером 15 ноября польские СМИ сообщили, что на территорию страны упали две ракеты — в Люблинском воеводстве на границе с Украиной, погибли два человека. МИД республики заявил, что упавшая в Польше ракета была российского производства. Президент Польши Анджей Дуда отметил, что у Варшавы нет точной информации, чьи ракеты упали на территории республики.

Согласно заявлению Минобороны РФ, никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносилось, а опубликованные фото неких обломков не имеют никакого отношения к российским средствам поражения. В ведомстве отметили, что все заявления польских СМИ о якобы падении "российских" ракет — намеренная провокация в целях эскалации.