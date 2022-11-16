ООН, 16 ноя — ПРАЙМ. Москва и Киев обсуждают возобновление экспорта аммиака через территорию Украины в рамках продления "зерновой сделки", но окончательного решения пока нет, сообщил РИА Новости зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. США и Турция поддержали продление "зерновой сделки"

"Был ряд контактов на различных уровнях, но финальное решение о возможном продлении до сих пор не принято", — ответил на вопрос РИА Новости о возможном возобновлении экспорта аммиака из России через территорию Украины в рамках продления зерновой сделки.

Ранее газета Financial Times сообщила со ссылкой на свои источники о том, что Россия и Украина при посредничестве ООН могут договориться о продлении сделки до ее истечения 19 ноября 2022 года и что в качестве условия нового соглашения Россия возобновит экспорт аммиака через территорию Украины.