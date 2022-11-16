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Лидеры G20 одобрили декларацию по итогам саммита, сообщили СМИ
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. Лидеры стран "Большой двадцатки" одобрили декларацию по итогам саммита на острове Бали в Индонезии, сообщило агентство Reuters со ссылкой на дипломатические источники... ПРАЙМ, 16.11.2022
экономика, новости, декларация, индонезия, саммит g20
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Лидеры стран "Большой двадцатки" одобрили декларацию по итогам саммита на острове Бали в Индонезии, сообщило агентство Reuters со ссылкой на дипломатические источники.
"Декларация лидеров G20 одобрена", — процитировало агентство слова источников.
Большинство лидеров стран "Большой двадцатки" решительно осудили конфликт на Украине по итогам саммита, но были и другие взгляды, сказано в сообщении Reuters со ссылкой на декларацию.
Ранее СМИ сообщали, что страны G20 согласовали текст проекта коммюнике в понедельник вечером после нескольких дней разногласий между чиновниками из западных стран и чиновниками из России и Китая.
Саммит G20 проходит на Бали 15-16 ноября.