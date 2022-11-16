МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Лидеры стран "Большой двадцатки" одобрили декларацию по итогам саммита на острове Бали в Индонезии, сообщило агентство Reuters со ссылкой на дипломатические источники. СМИ: проект декларации G20 содержит призыв к продлению "зерновой сделки"

"Декларация лидеров G20 одобрена", — процитировало агентство слова источников.

Большинство лидеров стран "Большой двадцатки" решительно осудили конфликт на Украине по итогам саммита, но были и другие взгляды, сказано в сообщении Reuters со ссылкой на декларацию.

Ранее СМИ сообщали, что страны G20 согласовали текст проекта коммюнике в понедельник вечером после нескольких дней разногласий между чиновниками из западных стран и чиновниками из России и Китая.

Саммит G20 проходит на Бали 15-16 ноября.