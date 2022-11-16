НУСА-ДУА (Бали, Индонезия), 16 ноя — ПРАЙМ. Страны "Большой двадцатки" поприветствовали в итоговой декларации "зерновую сделку" и подчеркнули важность ее полного исполнения всеми сторонами. Эрдоган хочет обсудить "зерновую сделку" с Путиным по возвращении с Бали

"Мы приветствуем два соглашения в Стамбуле, подписанные при посредничестве Турции и ООН 22 июля 2022 года", — сказано в документе.

В декларации также отмечается, страны G20 "подчеркивают важность их полного выполнения всеми соответствующими заинтересованными сторонами".

Во вторник премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что страны "Большой двадцатки" должны заключить соглашение для обеспечения стабильности цепочки поставок удобрений и зерна, так как нехватка удобрений сегодня означает продовольственный кризис завтра.

"Зерновая сделка", заключенная представителями России, Турции, Украины и ООН 22 июля, предусматривает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле. Договор истекает 19 ноября.

Россия 30 октября объявила о приостановке участия в вывозе продукции из портов Украины после террористической атаки Киева на корабли Черноморского флота и гражданские суда в акватории Севастополя. Позднее Минобороны РФ объявило, что Россия возобновляет участие в продуктовой сделке. Как заявили в Кремле, информация о том, что Киев дал заверения, что не будет использовать гуманитарные коридоры по зерновой сделке в военных целях, получена по линии Минобороны РФ.