НУСА-ДУА (Бали, Индонезия), 16 ноя — ПРАЙМ. Лидеры стран G20 приняли в среду первую с февраля текущего года совместную декларацию, сообщил президент Индонезии Джоко Видодо на церемонии передачи председательства G20 Индии. Индия будет продвигать цифровую трансформацию в год председательства в G20

"Впервые с февраля G20 удалось согласовать и принять совместную декларацию", — сказал он.

Большая часть мероприятий G20 в 2022 году, в том числе все мероприятия министерского уровня и выше, завершались без принятия совместных документов из-за невозможности достижения консенсуса в результате попыток ряда стран-членов G20 вложить в обсуждаемые документы антироссийские высказывания и смыслы.

Традиционная церемония состоялась в качестве завершающего мероприятия саммита G20, прошедшего 15 и 16 ноября 2022 года на острове Бали.