МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Бизнесмен Олег Дерипаска сравнил нынешний рынок государственного долга США с российской преддефолтной ситуацией с государственными краткосрочными облигациями (ГКО) в 1998 году. В США поняли, почему Россию нельзя "загонять в угол"

"Медленно, но уверенно рынок американского долга уже начинает напоминать рынок российских ГКО в 98-м году", — написал Дерипаска в Telegram-канале.

"Наверное, конечно, не будет таких серьезных последствий в виде дефолта Минфина США (хотя я не понимаю, как с первичным дефицитом федерального бюджета США в более чем 1,2 триллиона долларов (долг — 31 триллион долларов) его можно будет продолжать наращивать без подъема стоимости привлечения до 5%)", — продолжил он.

Доллароцентричная финансовая система мира, а также связанная с ним расчетная система сильно изменятся в ближайшие три-четыре года, считает Дерипаска. "Инвесторы, ушлые ребята, будут искать более надежные альтернативы для краткосрочных инвестиций, чем облигации Минфина США, а рынки и трейдеры — другие схемы расчетов без долларовых рисков (крипта/юани и т. д.)", — предполагает бизнесмен.