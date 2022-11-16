Роструд планирует перевести в цифровой формат все услуги по занятости
Роструд планирует перевести в цифровой формат оказание всех услуг по занятости в 2022 году
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МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Оказание всех услуг в области занятости к концу года планируется перевести в цифровой формат практически во всех регионах страны, заявил глава Роструда Михаил Иванков.
"К концу года мы планируем практически все регионы перевести на (цифровой) формат оказания всех услуг в области занятости", — сказал Иванков на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.
Он отметил, что первый этап цифровизации и реформирования органов занятости уже завершен — с начала этого года услуги по поиску работы для гражданина и по поиску работника для работодателя переведены в цифровой вид.
С 30 сентября начался второй этап цифровой трансформации органов занятости — первые 10 регионов перешли на оказание абсолютно всех услуг в области занятости в цифровом формате, пояснил Иванков.