МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Оказание всех услуг в области занятости к концу года планируется перевести в цифровой формат практически во всех регионах страны, заявил глава Роструда Михаил Иванков. Мишустин отметил рекордные показатели занятости в России

"К концу года мы планируем практически все регионы перевести на (цифровой) формат оказания всех услуг в области занятости", — сказал Иванков на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

Он отметил, что первый этап цифровизации и реформирования органов занятости уже завершен — с начала этого года услуги по поиску работы для гражданина и по поиску работника для работодателя переведены в цифровой вид.

С 30 сентября начался второй этап цифровой трансформации органов занятости — первые 10 регионов перешли на оказание абсолютно всех услуг в области занятости в цифровом формате, пояснил Иванков.